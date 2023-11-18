غارة جوية غرب خان يونس تسفر عن استشهاد 15 فلسطينيًا

قال مسئولو صحة في مستشفى ناصر بقطاع غزة إن 15 شخصًا على الأقل توفوا اليوم السبت بعد غارة جوية أصابت منزلًا غرب خان يونس.

ورفعت السلطات الصحية في غزة عدد القتلى يوم الجمعة إلى أكثر من 12 ألف شخص، منهم 5000 طفل، وتعتبر الأمم المتحدة هذه الأرقام ذات مصداقية، على الرغم من أنه يتم تحديثها الآن بشكل غير منتظم بسبب صعوبة جمع المعلومات في ظل أعداد أكبر تحت الأنقاض.

ويقول مسئولو الصحة إن العديد من المرضى والطاقم الطبي والنازحين بسبب الحرب المستمرة غادروا أكبر مستشفى في غزة، والذي استولت عليه قوات الاحتلال الإسرائيلية في وقت سابق من الأسبوع في احتلال ممنهج لقطاع غزة.