إعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية بمركز مطاي في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا إعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2023/ 2024، حيث انتهت من وضع التربة الرملية بشارع المحطة بحي شرق المدينة تمهيدا من وضع الطبقة الأسفلتية والانتهاء من أعمال الرصف.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي إن الوحدة المحلية بالمركز بإشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز تابعت أعمال تمهيد الشوارع بحى شرق المدينة والمتضمنة في خطة الرصف لهذا العام شارع المحطة وتفرعات شارع الجلاء حيث تم وضع التربة الرملية ما قبل الرصف تمهيدا للرصف. كما تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها بحي شمال المدينة بشارع التجارة وشارع المدينة وشارع المدارس وشارع الثورة، كما واصلت إدارة حي شمال المدينة من رفع إشغالات الشوارع المدرجة بخطة الرصف للعام الحالي بالتعاون مع إدارة الطرق بمطاي.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن خطة الرصف ضمن مشروعات الخطة الموحدة لمركز مطاي تشمل إعادة رصف تقسيم الأبراج من نهاية تقسيم طلعت حرب حتي شارع عمارات الأبراج بطول 950 متر وعرض 8،75 متر، وإعادة رصف شوارع منطقة تقسيم طلعت حرب شوارع ( الرافة - الحسن- الأنوار- أحمد شوقي) متفرعة من شارع الرحمة بطول 580 متر وعرض 8،5 متر، واستكمال إعادة رصف وعمل بلاط انترلوك بتفرعات شارع التحرير للطرق والمدارس بطول 1550 متر وعرض 8،75 متر، وعمل بلاط انترلوك بتفرعات شارع المدارس إلي المؤسسة ( النظام وفروعه- التقوى- التحرير- شارع الهداية وتفرعه شارع الحاج عبدالعال وتفرعه) بطول 1160 متر وعرض 5،5 متر، وإعادة رصف تفرعات شارع الجلاء إلي ترعة أبو حسيبة ( شارع مسجد الشيخ عبدالمنعم- ابن خصيب- الزراعي) بطول 410 متر وعرض 7 متر، وعمل بلاط انترلوك وسط طريق مصر أسوان الزراعي من ميدان أم الشهيد اتجاه الكفور ومن ميدان السلام اتجاه الكوادي بطول 1550متر، وعمل بلاط انترلوك بشوارع بتقسيم الحوشة بطول 850 متر وعرض 7 متر، ورصف شارع المصطفى بجوار البنك الأهلي بطول 300 متر بعرض 8 متر، وإعادة رصف شارع المحطة بطول 165 متر وعرض 17 متر، مشيرا إلى أن مشروعات الخطة المركزية لمركز مطاي تتضمن إعادة رصف وتوسعة الطريق المؤدي للصحراوي الغربي من قري الخريجين بمطاي بطول 3 كيلو متر وعرض 7 متر.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لرؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميدانى لمتابعة خطة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بالمراكز، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية ضمن الخطة الاستثمارية 2023 /2024، مشددا على تسريع وتيرة العمل والتأكد من الالتزام بجميع المواصفات والمعايير الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة وفق التوقيتات الزمنية المحددة، بما يُسهم في تحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بالمراكز وتحقيق السيولة المرورية.

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