السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"ABC": توقعات بخروج مظاهرات كثيفة فى نيويورك لدعم غزة ورفض انتهاكات إسرائيل

تظاهرات داعمة لفلسطين
تظاهرات داعمة لفلسطين

أكدت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية (ABC)، السبت، أنه من المتوقع أن تشهد مدينة نيويورك المزيد من الاحتجاجات الداعمة لفلسطين والرافضة لانتهاكات إسرائيل وللمطالبة أيضا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وحسب قناة "abc7ny" التابعة لشبكة (ABC) إنه من المتوقع أن تستمر الاحتجاجات في مدينة نيويورك اليوم السبت مع تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة، ومن المتوقع تنظيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في باي ريدج، بروكلي، اليوم.

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تظاهرات حاشدة فى مانهاتن لدعم غزة 

وأشار التقرير إلى أن أمس الجمعة، شهد مسيرة حاشدة مؤيدة للفلسطينيين ضمت آلاف المتظاهرين في وسط مدينة مانهاتن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وسار المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين في وسط مانهاتن، ولضخامة المشاركين أدت التظاهرات لعرقلة حركة المرور بينما سار المتظاهرون بعد ذلك في وسط المدينة إلى قاعة قطار موينيهان في محطة بنسلفانيا.

وكانت الاحتجاجات سلمية، ولكن كان هناك تأثير كبير على حركة المرور حيث سار المتظاهرون في الشوارع خلال الذروة المسائية، لكن أعيد فتح مدخل غراند سنترال الشمالي بعد أن تم إغلاق المداخل مؤقتًا بسبب مظاهرة في المنطقة.

وأكدت القناة أنه لم يتم تنفيذ أي اعتقالات بعد احتجاجات ليلة الجمعة.

وكان من المشاركين في تظاهرات دعم فلسطين كاتي هالبر وهي امرأة يهودية، وقالت لقناة "abc7ny" إن إسرائيل إذا كانت تدعي أن ما تقوم به في غزة مسألة أمنية، فإنها تخلق المزيد من العنف لأنه إذا كنت تريد تحويل الناس إلى التطرف، فمن المروع أن ترى الأطفال الأبرياء والنساء والمدنيين يتم قتلهم بالقنابل.

الاحتجاجات تندلع ضد إسرائيل فى جميع أنحاء العالم

وأشار التقرير إلى أن الاحتجاجات تأتي في الوقت الذي تعمل فيه إسرائيل على كشف شبكة أنفاق حماس في غزة ولكن من أجل الكشف عن الأنفاق، دمرت إسرائيل مدينة غزة، التي كانت ذات يوم موطنًا لمليون شخص، قام معظمهم برحلة نزوح يائسة ملوحين بالعلم الأبيض إلى الجنوب.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "نحن قلقون بشأن الإمدادات الأساسية، وكما تعلمون كل الأشياء التي يحتاجها أي شخص لطفله، فإننا نواجه صعوبة في إدخال ما يكفي إلى المنطقة".

وأكدت القناة الأمريكية أن الاحتجاجات تستمر ضد إسرائيل في جميع أنحاء العالم، وسط ارتفاع مذهل في جرائم الكراهية وخطاب الكراهية المعادي للسامية. 

وفي كنيس بوسط المدينة ليلة الجمعة، تعهد عمدة المدينة إريك آدامز بحماية اليهود في مدينة نيويورك.

وقال آدامز: "لن تضطر إلى العيش في مدينة يتعين عليك فيها خلع القبعة اليهودية إذا استقليت مترو الأنفاق، ولن تعيش مسجونًا بالخوف طالما أنني عمدة مدينة نيويورك."

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