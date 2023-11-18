السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير تشير إلى غيابه شهرين ونصف.. ريال مدريد يكشف تطورات إصابة فينيسيوس

فينيسيوس
فينيسيوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رسميًا اليوم السبت، حجم إصابة البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

وقال بيان الريال: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا فينيسيوس جونيور من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين الفخذية مع إصابة الوتر البعيد في ساقه اليسرى”.

وأوضحت التقارير، أن فينسيوس سيغيب عن الريال لمدة شهرين ونصف بسبب الإصابة مما يعني انتهاء العام بالنسبة له.

فينسيوس شارك 27 دقيقة مع السامبا أمام كولومبيا وخرج متأثرًا بإصابته، حيث لم يمر شهر على تجدد إصابته من جديد مع الريال.

وأعلن الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي، مغادرة فينيسيوس جونيور معسكر منتخب "السليساو" واستبعاده من مباراة الأرجنتين المُقبلة، في كلاسيكو مرتقب فجر الأربعاء المقبل.

وأوضح البيان تفاصيل الإصابة، حيث أكد أن اللاعب خضع لعدة فحوصات طبية أثبت إصابته في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى.

وخسر المنتخب البرازيلي أمام مضيفه الكولومبي بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل لويس دياز ثنائية خلال أربع دقائق في الشوط الثاني من المباراة بحضور والده لويس مانويل دياز الذي ظل مختطفا لمدة 12 يوما قبل إطلاق سراحه قبل أيام.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الرابعة ثم حسم دياز المباراة لصالحه كولومبيا بثنائية في الدقيقتين 75 و79.

وحقق المنتخب الكولومبي بذلك أول فوز له على نظيره البرازيلي خلال ثمانية أعوام، وقد رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث.

أما منتخب البرازيل، فقد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط ويتراجع إلى المركز الخامس.

 

 

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