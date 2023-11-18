السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ذا أتلتيك: فينسيوس يغيب 6 أسابيع بعد إصابته مع البرازيل

فينسيوس
فينسيوس

كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية منذ قليل، التشخيص المبدئي لإصابة فينسيوس جونيور لاعب منتخب البرازيل ونادي ريال مدريد الإسباني.

فينسيوس شارك 27 دقيقة مع السامبا أمام كولومبيا وخرج متأثرًا بإصابته، حيث لم يمر شهر على تجدد إصابته من جديد مع الريال.

وقالت الصحيفة، أن الاختبارات في البرازيل، أكدت أن فينسيوس يعاني من إصابة عضلية مشابهة جدًا لما حدث في أغسطس، ولكن في ساقه اليسرى، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب لمدة ستة أسابيع تقريبًا.

وأعلن الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي، مغادرة فينيسيوس جونيور معسكر منتخب "السليساو" واستبعاده من مباراة الأرجنتين المُقبلة، في كلاسيكو مرتقب فجر الأربعاء المقبل.

وأوضح البيان تفاصيل الإصابة، حيث أكد أن اللاعب خضع لعدة فحوصات طبية أثبت إصابته في العضلة الخلفية لفخذه اليسرى.

وخسر المنتخب البرازيلي أمام مضيفه الكولومبي بنتيجة 1-2، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.
 

وسجل لويس دياز ثنائية خلال أربع دقائق في الشوط الثاني من المباراة بحضور والده لويس مانويل دياز الذي ظل مختطفا لمدة 12 يوما قبل إطلاق سراحه قبل أيام.

وافتتح جابرييل مارتينيلي التسجيل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الرابعة ثم حسم دياز المباراة لصالحه كولومبيا بثنائية في الدقيقتين 75 و79.

وحقق المنتخب الكولومبي بذلك أول فوز له على نظيره البرازيلي خلال ثمانية أعوام، وقد رفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثالث.

أما منتخب البرازيل، فقد تلقى الهزيمة الثانية على التوالي في التصفيات، ليتجمد رصيده عند سبع نقاط ويتراجع إلى المركز الخامس.

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