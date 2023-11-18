السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 576 حالة تعدٍ منذ انطلاق الحملات المكثفة بجميع مراكز سوهاج

حالات البناء المخالف
حالات البناء المخالف بمحافظة سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، عن إزالة 576 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف بمختلف مراكز المحافظة، منذ انطلاق الحملات المكثفة يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر الجاري، وحتى الآن، وذلك بالتعاون بين الوحدات المحلية، ومديرية الأمن، والإدارات الزراعية، وحماية الأراضي، مشيرًا إلى استمرار تلك الحملات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين.

يأتي ذلك في إطار متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يخص التصدي للممارسات غير القانونية والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم مع مخالفات البناء في جميع المحافظات، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأوضح اللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة، والمشرف على حملات الإزالة بتكليف من محافظ سوهاج، أن حالات التعدي التي تم إزالتها جاءت بواقع 530 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 26 فدانًا و16 قيراطًا، فيما تم إزالة 46 حالة تعدٍ مخالفات مباني على مساحة 5740 مترًا.

وشدد محافظ سوهاج، في توجيهات أصدرها لجميع الجهات المعنية بالمحافظة بالتصدي بكل حزم لكل التعديات، والتعامل الفوري مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، موجهًا باستمرار تكثيف الحملات بجميع مراكز المحافظة، والمتابعة المستمرة، والتنسيق اليومي، وتكثيف المرور الميداني لمنع التعديات والإزالة في المهد، بالتعاون بين كافة الجهات؛ لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، ومنع التعدي عليها، باعتبارها ثروة قومية، والمصدر الأساسي لإنتاج الغذاء.

اللواء طارق الفقي الزراعية والبناء المخالف الامن والإدارات الزراعية وحماية الأراضي رئيس الجمهورية

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