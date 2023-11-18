"شروق" بعد تحقيق "المتحدة" حلمها: شكرًا.. وإن شاء الله أكون قد المسئولية

عبّرت شروق جمال سلامة عن فرحتها بتعيينها في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد ظهورها وعرض حالتها في لقاء مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة "دي إم سي".

وقالت "سلامة"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": هذا كان حلمًا من أحلامي، ولم أكن أتوقع أن يحدث بهذه السرعة، فكان مفاجأة لي".

ولفتت إلى أنها تخطط لتحضير الماجستير في الفترة الحالية، وفي انتظار قرار بدء الدراسة، وهذا سيكون بالتزامن مع عملها في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لافتة إلى أنها عانت كثيرًا في حياتها، وهذه هي هدية الله لها بتحقيق حلمها بالتعيين.

وأشارت إلى أنها كانت تحلم منذ زمن بأن تعمل فى مجالها لأنها تحبه، موجهة رسالتها للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية: "إن شاء الله أكون قد المسئولية، وبشكر الشركة المتحدة على مجهودها معايا".

وأهدى الإعلامى أحمد فايق، لضيفة حلقة اليوم من برنامج "مصر تستطيع" المُذاع عبر فضائية "dmc"، شروق جمال سلامة، خطابًا من عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

جاء في الخطاب: "الحياة دائمًا بتهدينا قصص ملهمة بتثبت إن مفيش مستحيل، وبتكون مصدر طاقة وقوة وأمل لكل اللي حواليها، وانتي واحدة من القصص الملهمة دي لأنك فعلًا على قدر التحدي ده يا شروق، وإن اختلافك بيميزك ويزيدك قوة وجمال.. عارفة ليه؟ لأنك تحديتي أي ظروف وقهرتي كل المستحيل بإرادتك وحماسك وذكائك".

وتابع الخطاب: "إحنا فخوين بيكي وبإنك حققتي حلمك ودخلتي كلية الإعلام.. ذاكرتي واجتهدتي وتحديتي أي حد وقف في طريقك وحاول يقلل من عزيمتك أو يحبطك.. مش كده وبس، ولكن تفوقتي في دراستك كمان وحصلتي على جوائز كتير، وإحنا فى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية دايمًا بنبحث ونفتح أبوابنا لكل ملهم ومميز ومبدع".

وأضاف الخطاب: "حابب أقولك إننا قررنا تعيينك معانا ضمن فريق عمل كبير فخور بيكي، وبنقولك إننا مُنتظرين إبداعك وأفكارك معانا، وعارفين إنك هتكوني على قدر المسئولية، وكل المحبة والتقدير ليكى ولكل مُلهم ومُبدع، شكرًا يا شروق".