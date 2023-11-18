السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط ومصادرة معدات إنشاء مباني مخالفة في مرسى مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، عن التحفظ على معدات وأدوات بناء تعمل بدون ترخيص بنطاق بمنطقة علم الروم، وتم إيقاف الأعمال للمباني المخالفة، من خلال الحملة المكبرة من نواب رئيس المدينة وإدارة تحسين البيئة بمجلس المدينة وشرطة المرافق.

وأوضح عبدالمجيد، أن حملات مكبرة بمدينة مرسى مطروح رفعت إشغالات الطريق المخالفة بوسط المدينة بشارع التحرير ومنطقة المحروسة وشارع علم الروم، ومصادرة أنشطة البناء التي تعمل بدون ترخيص أو بدون تصريح استئناف أعمال بالمناطق والاحياء السكنية، مشددًا على استمرار الحملات المكبرة على مدار اليوم لضبط المخالفات.

وتابع عبد المجيد أعمال النظافة العامة اليومية المستمرة على مدار اليوم لجهاز النظافة والعاملين بالأحياء لرفع القمامة والمخلفات على فترتين صباحية ومسائية، وكذلك أعمال التشجير والتجميل بمدخل المدينة من بوابة الكيلو ٢٠ والجزيرة الوسطي بالطريق الدولي.

_ عدم الشروع في البناء المخالف

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف، وأصحاب المحال التجارية بالالتزام بعدم وضع اشغالات على الأرصفة والطريق بالمخالفة للقانون، تفاديا للتعرض للمسألة القانونية وتوقيع غرامات مالية حفاظ علي الشكل الحضاري والسياحي للمدينة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برصد وضبط حالات البناء العشوائي ورفع اشغالات الطريق المخالفة من الشوارع والميادين ومن امام المحال التجارية ورفع معدلات النظافة العامة ومواصلة أعمال التجميل والتشجير.

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