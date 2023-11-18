السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

منتخب غانا
منتخب غانا

لم يقدم منافسوا مصر الكثير في تصفيات كأس العالم 2026 التي انطلقت منذ أيام في فترة التوقف الدولي.

الفراعنة أرسلوا إنذار كبير لمنافسيه في تصفيات المونديال ومنافسيه في مجموعة كأس الأمم، بعدما اكتسح جيبوتي بسداسية نظيفة.

منافسيه في تصفيات المونديال

ويلعب في مجموعة مصر منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جيبوتي، إثيوبيا وسيراليون.

وفي مباراة الضباب، تعادل منتخب إثيوبيا، بدون أهداف، مع نظيره منتخب سيراليون، فى اللقاء الذى جمعهما  الأربعاء، على ملعب "بن أحمد العبدي" فى المغرب.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق.

منافسيه في كأس الأمم

وتضم مجموعة مصر في كأس الأمم التي تقام في يناير بكوت ديفوار، منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

غانا المنافس الأقوى خطف فوز قاتل في الدقيقة الأخيرة على حساب مدغشقر بهدف نظيف بتصفيات المونديال.

أما منتخب موزمبيق حقق أول ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على حساب بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لينجو من عودة كانت قريبة.

بينما تعادل سلبيًا الرأس الأخضر مع أنجولا سلبيًا.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني الأول ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب سيراليون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، وهم (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، قد حقق فوزًا ساحقًا على نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

أفتتح سداسية الفراعنة “محمد صلاح” جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول، مسجلا أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 17 و22 من ضربة جزاء، و48 و69.

وسجل مصطفى محمد خامس أهداف الفراعنة، في الدقيقة الـ73، بينما كان مسك ختام المهرجان من نصيب محمود تريزيجيه، في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتربع المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

منافسوا مصر مصر كأس العالم 2026 التوقف الدولي تصفيات كأس العالم 2026 مجموعة مصر بوركينا فاسو غانا

مواد متعلقة

مجموعة مصر.. بوركينا فاسو تتعادل مع غينيا بيساو فى تصفيات المونديال

رأسية ويليامز تمنح غانا فوزًا مثيرًا على مدغشقر في تصفيات مونديال 2026

الأكثر قراءة

نعمة أم نقمة.. ماذا ينتظر أهالي غزة في الشتاء؟

استشهاد نحو 80 نازحًا فى مجزرة مدرسة الفاخورة شمال قطاع غزة

بتهمة استعراض القوة.. الحبس عامين لـ 10 متهمين من عائلة واحدة

"عايزه تطرد إخواته من الشقة".. زوج يرفع دعوى نشوز ضد زوجته

ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

الأربعاء.. "الوثائقية" تعرض الجزء الثالث من "هيكل.. سيرة الأستاذ"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

جاوز الظالم "نتن ياهو" المدى

محمد الفايدي

د. محمد الفايدى يكتب: حقيقة وزيف الوعى

حسين دعسة

الصفقة.. وحرامى جثث الشهداء!

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالاختناق بصفوف الطلبة الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال بلدة العيسوية

مدفعية الاحتلال تجدد قصف البلدات الحدودية فى جنوب لبنان

الشرطة الأمريكية تعتقل 40 شخصًا بعد اقتحام متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين مبنى داخل جامعة ميشيجان