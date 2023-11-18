ماذا قدمت المنتخبات المتنافسة مع مصر في تصفيات المونديال؟

لم يقدم منافسوا مصر الكثير في تصفيات كأس العالم 2026 التي انطلقت منذ أيام في فترة التوقف الدولي.

الفراعنة أرسلوا إنذار كبير لمنافسيه في تصفيات المونديال ومنافسيه في مجموعة كأس الأمم، بعدما اكتسح جيبوتي بسداسية نظيفة.

منافسيه في تصفيات المونديال

ويلعب في مجموعة مصر منتخبات بوركينا فاسو، غينيا بيساو، جيبوتي، إثيوبيا وسيراليون.

وفي مباراة الضباب، تعادل منتخب إثيوبيا، بدون أهداف، مع نظيره منتخب سيراليون، فى اللقاء الذى جمعهما الأربعاء، على ملعب "بن أحمد العبدي" فى المغرب.

وتعادل منتخب بوركينا فاسو مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق.

منافسيه في كأس الأمم

وتضم مجموعة مصر في كأس الأمم التي تقام في يناير بكوت ديفوار، منتخبات غانا، موزمبيق والرأس الأخضر.

غانا المنافس الأقوى خطف فوز قاتل في الدقيقة الأخيرة على حساب مدغشقر بهدف نظيف بتصفيات المونديال.

أما منتخب موزمبيق حقق أول ثلاث نقاط في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 على حساب بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين لينجو من عودة كانت قريبة.

بينما تعادل سلبيًا الرأس الأخضر مع أنجولا سلبيًا.

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون بتصفيات مونديال 2026

ومن المقرر أن يحل المنتخب الوطني الأول ضيفًا ثقيلًا على نظيره منتخب سيراليون، في تمام السادسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

وتقام النسخة المقبلة من مونديال (2026)، في ثلاثة دول مختلفة، وهم (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

المنتخب يسحق جيبوتي بسداسية في بداية تصفيات مونديال 2026

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر، قد حقق فوزًا ساحقًا على نظيره جيبوتي، بسداسية نظيفة، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

أفتتح سداسية الفراعنة “محمد صلاح” جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول، مسجلا أربعة أهداف (سوبر هاتريك)، في الدقائق 17 و22 من ضربة جزاء، و48 و69.

وسجل مصطفى محمد خامس أهداف الفراعنة، في الدقيقة الـ73، بينما كان مسك ختام المهرجان من نصيب محمود تريزيجيه، في الدقيقة الـ89 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يتربع المنتخب الوطني الأول، على قمة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.