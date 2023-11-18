محافظ شمال سيناء يستقبل مفتى الشيشان

استقبل اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، صالح مجييف، المفتي العام لجمهورية الشيشان أثناء وصوله إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء.

جهود مصر في إيصال المساعدات

واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من أجل استقبال وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، ومن المنتظر أن يغادر مفتي الشيشان مطار العريش الدولي، متوجهًا إلى مطار القاهرة.

وكان اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، قد أكد على اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقضية السكانية لتأثيرها المباشر على الخطط التنموية التي تضعها الدولة.

ولفت الغندور خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته بحضور رؤساء وحدات السكان الفرعية بالمحافظة، إلى ضرورة الاهتمام بالأحياء الشعبية ورصد المشكلات السكانية التي تعاني منها ووضع الحلول اللازمة لحل تلك المشكلات.

وأشار السكرتير العام لمحافظ شمال سيناء إلى اهتمام الدولة بتنمية المحافظات الحدودية، وإنشاء التجمعات التنموية لدمج أبناء سيناء مع أبناء وادي النيل لزيادة الخبرات وحدوث تكامل تنموي.

وبدورها، قالت أماني أحمد حسن، مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الاجتماع عقد بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبتعليمات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

ولفت خالد عبدالحليم، المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إلى أن الاجتماع تناول أهمية دور منسقي السكان بالقرى لرصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة والقيادات الطبيعة بكل قرية وتجمع.

وأضاف عبدالحليم أن الاجتماع عُقد بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المحافظة بحضور حنان سالم، أسماء سلامة، سحر سليمان، مها أبوالمجد، هبة عبدالحميد، منسقي وحدات السكان الفرعية بالمحافظة.