مدبولى يتفقد "مجمع هاير الصناعى" الصينى الصديق للبيئة بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار

يعد مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وأفريقيا..

◄ المجمع يضم 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة

في مستهل جولته، اليوم، بمدينة العاشر من رمضان لتفقد عدد من المصانع بها، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه "مجمع هاير الصناعي" الصديق للبيئة الصيني.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه، لي دا بينج، المدير الإقليمي لشركة هاير لشمال إفريقيا والشرق الأوسط، والمهندس أحمد الجندي، مدير شركة هاير في مصر.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء جولته بتفقد المجمع الصناعي لشركة "هاير" الصينية، الذي تم الانتهاء من إنشاءات المرحلة الأولى له، وهو عبارة عن مجمع صناعي على مساحة 200 ألف متر لتصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لها بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وخلال تفقده المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس أحمد الجندي، مدير الشركة في مصر، الذي نوّه إلى أن شركة هاير العالمية تأسست في الصين عام 1984، وبدأت بتصنيع الثلاجات، ثم تطورت لتصبح رائدة عالميا في مجال التحول الرقمي وإنترنت الأشياء، لافتا إلى أن شركة هاير حاصلة على العديد من الجوائز والشهادات، منها التصنيف الأول عالميا في مجال الأجهزة المنزلية لمدة 14 عاما متتالية، والتصنيف الأول عالميا في التحول الرقمي وإنترنت الأشياء.

وقال مدير الشركة: تمتلك "هاير" مجموعة من أكبر العلامات التجارية في العالم، مثل: ‏GE Appliances وHoover وCandy وFisher & Paykel وAqua‏، وتخدم الشركة أكثر من 3 مليارات مستهلك في أكثر من 200 دولة، وذلك من خلال 122 مصنعا حول العالم، موزعة على 30 مجمعا صناعيا، كما تحرص الشركة على التطوير المستمر لمنتجاتها، وذلك من خلال 10 مراكز للأبحاث والتطوير موزعة على مختلف قارات العالم.

وفيما يتعلق بمصنع الشركة في مصر، أوضح المهندس أحمد الجندي أنه في عام 2019 تأسست شركة هاير مصر لتكون مركزا إقليميا للتصنيع والتصدير للشرق الأوسط وإفريقيا، وفي بداية عام 2022 تم وضع خطة لاستثمار ضخم في مصر، بالتزامن مع رؤية مصر 2030 بهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل، بالإضافة إلى أن الثقة التي وضعتها الشركة في السوق المصرية نابعة من العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر بدول الشرق الأوسط وإفريقيا، وأوروبا، فضلا عن الدعم غير المسبوق الذي تلقته شركة هاير من الحكومة المصرية.

ولفت "الجندي" إلى أن مجمع هاير الصناعي سيكون بإجمالي استثمارات تبلغ 135 مليون دولار، ومن المقرر أن يقع على مساحة 200 ألف متر مربع، وسيضم المجمع 6 مصانع لإنتاج التليفزيون والغسالات والثلاجات والفريزر والتكييف، بالإضافة إلى مجمع للصناعات المغذية والمكملة، كما سيضم المجمع مصنعا لتشكيل المعادن وحقن البلاستيك والدهانات، وذلك للتحكم في جودة مدخلات الإنتاج ولضمان الحصول على منتج نهائي عالي الجودة وبسعر مناسب.

وأشار مدير الشركة في مصر إلى أن المرحلة الأولى من المجمع، التي تم الانتهاء منها في خلال فترة ما بين 6 و7 أشهر، سيتم فيها إنتاج التليفزيون والغسالات والتكييف، وستكون على مساحة 70 ألف متر مربع بحجم إنتاج مليون وحدة سنوية، منها 30% للتصدير و70% للسوق المحلية، على أن تكون نسبة المكون المحلي 60% في البداية، وسترتفع إلى 70% خلال سنتين، وسيتم التشغيل التجريبي والإنتاج الكمي للمشروع بحلول مارس 2024.

كما أشار إلى أن المرحلة الثانية ستشمل إنتاج الفريزر والثلاجات باستثمارات تبلغ 60 مليون دولار بحجم إنتاج أكثر من نصف مليون وحدة سنوية، وسيوفر مجمع هاير- مصر الصناعي أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب المصري، كما تهدف الشركة إلى مضاعفة الإنتاج 3 أضعاف خلال 5 سنوات، وتحقيق حجم أعمال 200 مليون دولار خلال أربع سنوات.

كما سيضم مجمع هاير الصناعي مركزا للتدريب على مهارات التصنيع وأحدث الوسائل التكنولوجية، وذلك كمساهمة مجتمعية من الشركة لتوفير عمالة مدربة ماهرة للسوق المصرية.

وخلال الجولة، قدم المهندس أحمد الجندي عرضا حول الجدول الزمني للمشروع، وقال: في مايو 2022 قمنا بعرض مشروعنا الاستثماري على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولاقى المشروع اهتماما بالغا من قبل الهيئة نتيجة لأهميته الاستراتيجية للصناعة الوطنية، مضيفا: في أغسطس 2022 أبرمنا مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ للوقوف على البنود الأساسية للمجمع الصناعي وحجم المشروع والخطة الاستثمارية.

وأضاف: في سبتمبر 2022 عرضنا أمام السيد رئيس الجمهورية خطة مجمع هاير الصناعي الصديق للبيئة، وفي أكتوبر 2022، وبالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار، تمكنا من الحصول على خطاب تخصيص أرض المشروع بالمواصفات المطلوبة، وفي ديسمبر 2022 حصلنا على محضر استلام أرض المشروع من قبل جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان.

كما لفت إلى أنه في 18 ديسمبر 2022 تم منح شركة هاير مصر الرخصة الذهبية، وتعتبر شركة هاير من أولى الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية، وفي مارس 2023 وضعنا حجر الأساس لمجمع هاير الصديق للبيئة، وفي نهاية يونيو 2023 انتهينا من مرحلة الحفر والتسوية والأساسات الخرسانية، وفي نهاية أكتوبر 2023 تم الانتهاء من توريد وترکیب ورفع جميع الهياكل المعدنية، وفي الأول من نوفمبر بدأنا صب خرسانة أرضيات المجمع، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع حاليا بالنسبة للأعمال الإنشائية 85% حتى الآن، وبنهاية ديسمبر 2023 سيتم الانتهاء من 100% من إجمالي الأعمال الإنشائية.

كما تم الانتهاء بنسبة 30% من الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وبنهاية يناير 2024 سوف يتم الانتهاء من 100% من إجمالي الأعمال الكهربائية والميكانيكية، وفيما يتعلق بتركيب المعدات والآلات فقد أنجزنا نسبة 20% وبنهاية فبراير 2024 سيتم الانتهاء من 100% من إجمالي أعمال التركيب.

وفي ختام جولته، وجّه رئيس الوزراء الجهات والأجهزة المعنية بتوفير الدعم المطلوب لسرعة تنفيذ المشروع، ودخوله حيز التشغيل في أقرب وقت.