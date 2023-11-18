السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضمن جولته التفقدية اليوم.. مدبولي يتفقد إنشاءات مصنعا للأدوات المنزلية

رئيس الوزراء خلال
رئيس الوزراء خلال الجولة داخل المصنع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعمال انشاء مصنع للأدوات المنزلية، ضمن جولته التفقدية اليوم،  فى مصانع مدينتي العبور والعاشر من رمضان، يرافقه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وعدد من المسئولين.

وخلال التفقد استمع مدبولي لشرح واف حول انشاءات المصنع ومساحته والمدى الزمنى المحدد لانتهاء أعمال الانشاءات وبدء التشغيل الفعلي وماهية المنتجات التي سيتم تصنيعها محليا، وذلك باستثمارات تصل الي ٦٠ مليون دولار.

بدأت جولة رئيس الوزراء اليوم قبل ساعات قليلة بافتتاح أحد مصانع الأدوية الجديدة بمدينة العبور وتفقد بعدها مصنعا للدهانات وانتقل لمصانع مدينة العاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يتفقد مدبولي اليوم نحو 11 مصنعا جديدا فى منطقتي مصانع العبور والعاشر من رمضان.

يأتي ذلك تأكيدا على الدور الذي تقوم به الحكومة فى دعم القطاع الصناعي بالدولة المصرية للنهوض به إلى مكانة عالمية، وفق خطط وضعتها الحكومة وتعمل على تنفيذها، ويأتي التفقد وفقا لسياسة مدبولي بمتابعة تنفيذ كافة المشروعات على أرض الواقع وعدم الارتكان الى التقارير المكتبية فقط.

قافلة صندوق تحيا مصر

وكان ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال فعاليات إطلاق أكبر قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية شاملة لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، والتي تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ويديرها وينظمها صندوق " تحيا مصر"، وذلك قبل أن يشرع فى جولته التفقدية لمصانع مدينتي العبور والعاشر من رمضان.

وخلال كلمته، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن القافلة تتكون من أكثر من 190 شاحنة، وتحمل أكثر من 2500 طن من المساعدات لأهالينا فى غزة، لافتا إلى أن الظرف الإنساني الذي يعاني منه أهالي غزة حاليًا، كان محفزًا لمختلف أبناء الشعب المصري، وكذا المؤسسات المصرية، لتنطلق بأقصى قدراتها لتقديم المساعدات لأهالينا وأشقائنا فى قطاع غزة.

كما نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن أكثر من ثلثي المساعدات التي وصلت حتى الآن إلى قطاع غزة كان مصدرها من مصر، والثلث الآخر جاء مساهمات من باقي شعوب العالم مجتمعة، وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء: "إن هذا ليس على سبيل المفاخرة، بل هو رد فعل تلقائي وطبيعي من الدولة المصرية بمختلف مؤسسات وأبناء شعبها".

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعمال انشاء مصنع يرافقه المهندس أحمد سمير وعدد من المسئولين

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