"التنمية الصناعية" تبحث مع المجلس التصديري لمواد البناء سبل تطوير القطاع

اجتمعت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع وفد كلًا من المجلس التصديري لمواد البناء برئاسة المهندس وليد جمال الدين، وغرفة صناعة مواد البناء برئاسة المهندس أحمد عبدالحميد، بمقر الهيئة؛ لبحث تطوير قطاع صناعة مواد البناء وتذليل التحديات التي تواجه الصنَّاع.

وحضر الاجتماع اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة لتنمية، وإدارة المناطق الصناعية، والمهندس سيد أباظة، رئيس شعبة الرخام والجرانيت بالغرفة، والدكتور محمود الشامي، مستشار رئيس الهيئة، والجيولوجي محمد صلاح.

رفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت

وصرَّحت ناهد يوسف، بأن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار، مضيفة أنه تم مناقشة مساندة ودعم الهيئة لتنمية وتطوير قطاع صناعة مواد البناء والذي يُعد من القطاعات الاستراتيجية بما لهذه الصناعة من دور حيوي في دعم وتعزيز مشروعات تطوير البنية التحتية والتنمية العمرانية غير المسبوقة التى تشهدها مصر حاليًا، كما تعد من القطاعات الواعدة في التصدير.

وأوضحت رئيس الهيئة أن الاجتماع شهد التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاع وبالأخص صناعة الرخام والجرانيت والتعرف على أهم المطالب والمشاكل التي تواجه المستثمرين والبدء فورًا في حلها.

كما تم مناقشة سبل تطوير المنطقة الصناعية بشق الثعبان وتضافر الجهود نحو توفير كل الممكنات والمقومات لدعم المشروعات القائمة بها للارتقاء بالمنتجات الصناعية ورفع تنافسيتها وجعل المنطقة قاعدة تصديرية للرخام والجرانيت للأسواق العالمية.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد مزيد من التواصل بين الهيئة ومستثمري مواد البناء لبحث مطالبهم وحل مشكلاتهم أولًا بأول.