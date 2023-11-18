مجمع الإسماعيلية الطبى يستقبل 6 مصابين قادمين من قطاع غزة

استقبل مجمع الإسماعيلية الطبي 6 مصابين قادمين من قطاع غزة، اليوم السبت.

وكشفت مصادر طبية بصحة الإسماعيلية عن استقبال مجمع الإسماعيلية الطبي 6 مصابين فلسطينيين، في الساعات الأولى من صباح اليوم، مصابين بكسور متنوعة.

أسماء المصابين

وقالت المصادر إن المصابين الفلسطينيين هم: أمير نظام سعد القرار، سليم صبري أكرم الهنا، علي نظام علي القرار، سهير خميس فرج الحداد، وليد محمد خليل زيدان، كنزي آدم خليل، بالإضافة إلى عبير جمال محمد "مرافقة".



واستقبل مستشفى أبوخليفة بمحافظة الإسماعيلية، أحد المستشفيات التابعة للتأمين الصحي الشامل، عشرات الفلسطينيين المصابين في الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة بقطاع غزة.

وتنوعت الإصابات بين الحروق والكسور، وتم احتجازهم بقسم العظام.