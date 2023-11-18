تقرير بريطاني: إسرائيل باتت منبوذة عالميا بسبب هجماتها الانتقامية في غزة 

كتب موقع "أوبن ديموكراسي" البريطاني، إن الرأي العام العالمي انقلب ضد إسرائيل بسبب الهجمات الوحشية التي تشنها قواتها ضد قطاع غزة، وأسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين بينهم أطفال، مشيرا إلى أن إسرائيل باتت منبوذة بسبب هجماتها الانتقامية في غزة.

الحرب في غزة تكشف وحشية الاحتلال

وأوضح التقرير البريطاني، أنه مع اقتراب الأسبوع السابع من الحرب في غزة، بلغ حجم الدمار والخسائر في الأرواح حدًا جعل العديد من الحكومات الغربية تتعرض لضغوط لحملها على دعم وقف إطلاق النار وقد فعلت فرنسا وأيرلندا ذلك بالفعل.

وفي المملكة المتحدة، صوت النواب ضد دعم وقف إطلاق النار وصوت 56 نائبًا من حزب العمال لصالح هذا الإجراء، متمردين على أمر كير ستارمر بالامتناع عن التصويت، بما في ذلك ثمانية من أعضاء البرلمان الذين تركوا مناصبهم بسبب تحديهم.

وبدلًا من ذلك، يحث ستارمر، مثل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والعديد من القادة الغربيين الآخرين، على ضبط النفس من خلال هدنة إنسانية وذلك وفق موقع" أوبن ديموكراسي".

انهيار الأوضاع الإنسانية في غزة

وفي غزة، أدت الغارات الجوية المتواصلة ونيران المدفعية إلى ارتقاء أكثر من 11 ألف فلسطيني، من بينهم 4500 طفل، وإصابة 20 ألف آخرين، كذلك قطاع غزة بأكمله محاصر، مع منع الغذاء والماء والوقود والكهرباء، فيما أُغلقت المستشفيات، وسيتبعها البعض الآخر قريبًا وقد صدرت الأوامر لنحو 1.1 مليون فلسطيني بالانتقال إلى جنوب غزة، وفي حين أن معظمهم فعلوا ذلك، فإن ما يصل إلى 200 ألف لم يفعلوا ذلك.

ووصل هذا الدمار إلى الضفة الغربية - حيث تزايد العنف بشكل كبيرمن قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية بحسب التقرير، ومنذ 7 أكتوبر قُتل 185 فلسطينيًا في الضفة الغربية وأصيب 2500 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية.

الاحتلال يخطط لتهجير الفلسطينيين

وجاء في تقرير "أوبن ديموكراسي" أن الحكومة الإسرائيلية تعتبر أن غزة هي المشكلة الرئيسية، وقد حاولت حشد الدعم لنقل مئات الآلاف من الفلسطينيين عبر الحدود إلى مصر، فيما عارضت إدارة جو بايدن في الولايات المتحدة الأمر، وكذلك ضد سيطرة إسرائيل بشكل دائم على غزة، الأمر الذي يعني ضمنًا حماية المنطقة وشعبها على المدى الطويل.

ومع التحول البطيء لسياسة الولايات المتحدة، يتحدث كبار الشخصيات في الجيش الأمريكي الآن عن الحاجة إلى حرب محدودة - وهذا يعني أن هذه الحرب يجب ألا تستمر لعدة أشهر - بسبب الخسارة السريعة لدعم إسرائيل في العالم الأوسع خارج أوروبا.

فيما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المسؤولين الإسرائيليين اقترحوا أن غزة سيتم عزلها عن إسرائيل وربما يتم الضغط عليها أكثر من أي وقت مضى من خلال مناطق عازلة جديدة وحواجز أمنية داخل القطاع.

المزاج العالمي يتحول ضد إسرائيل

وأوضح "أوبن ديموكراسي" أن موقف حكومة نتنياهو يفترض أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمكنه بالفعل تدمير حركة حماس، ولكن على الرغم من الجهود المبذولة على مدار عقود عديدة لحشد الدعم عبر الجنوب العالمي، فإن المزاج العالمي يتحول ضد إسرائيل وباتت دولة منبوذة، لأنها تحول الشوارع إلى أنقاض وتدمر الأحياء، وينعكس ذلك في التصريحات الحادة المتزايدة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول تحول غزة إلى "مقبرة للأطفال".