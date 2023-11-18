السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال المرحلة الثانية من طريق طنطا – زفتى الحيوي

طارق رحمي
طارق رحمي

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة وفقًا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

جاء ذلك خلال متابعته لأعمال إنشاء جسم الطريق بالمرحلة الثانية من طريق طنطا- السنطة – زفتى الحيوي والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول ١٠ كيلومترات وعرض 11.25 مترًا.

القضاء على الكثافة المرورية

وأشار محافظ الغربية، إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدًا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

محافظ الغربية طنطا- السنطة – زفتي الكثافة المرورية أكبر خطط الرصف الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم

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