السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زين العابدين شلبى: إيليا سليمان يعتمد على الكوميديا العبثية فى أفلامه

إيليا سليمان
إيليا سليمان

قال زين العابدين خيري شلبي، رئيس تحرير مجلة جمعية نقاد السينما المصرية، إن فيلم it must be Heaven، حصل على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عام 2019، للمخرج إيليا سليمان.

وأضاف زين العابدين، خلال لقائه ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، أن المخرج إيليا سليمان له طريقة معينة في إخراج أفلامه، حيث يقدم فيها الكوميديا العبثية التي يقول فيها كل الرسائل بشكل كوميدي عبثي جدًا، وبدون الكثير من الكلام، حيث أن المخرج هو نفسه بطل الفيلم،  ويوجد في منتصف الكادر باستمرار دون أن يعلق، وينقل لنا المشاهد التي يريد أن ينقلها ما بين فلسطين من الداخل وما بين باريس، وما بين وضع الفلسطيني في سفره وفي حياته ووجوده.

وأوضح أن فيلم it must be Heaven، من الأفلام المهمة جدًا في السينما الفلسطينية والتي تعمل على إيصال القضية الفلسطينية، وهو متواجد كثيرًا في السينما الفلسطينية الحديثة بدون صراخ السينما المؤدلجة أو سينما الثورة الفلسطينية منذ نهاية الستينيات وحتى السينما الحديثة التي تنقل صورة أكثر إنسانية للفلسطينيين أنفسهم. 

السينما الفلسطينية القضية الفلسطينية المخرج إيليا سليمان فيلم it must be heaven فلسطين

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