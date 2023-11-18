عدوى لـ "الشاهد": الرئيس السيسى كان مهتمًا بتوفير علاج فيرس سى بأيدٍ مصرية

أكد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة الأسبق، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان دائمًا مهتمًا بتوفير علاج فيرس سي بأيدٍ مصرية.

وقال خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”: "أحيانا كنا نتلقي اتصالات تليفونية 7 صباحا من الرئيس السيسي، وكان دائم السؤال عن هل أوجدنا كميات قد أيه من الجرعات العلاجية وهل تكفي مرضى قد أيه".

وأضاف: "أن المسح الطبي الذي قمنا به في 2015 أعلم للعالم كله أننا عندنا في الفئة العمرية من 15:59 سنة أي ما يزيد عن 60% من الشعب المصري، نسبة تفشي الفيرسي 0.10% حوالي ملايين مليون مواطن، بخلاف الفئات العمرية ما فوق الـ 60 عامًا فكانت نسبة التفشي 22 %"، مؤكدًا أن طريق الخلاص من المرض في بدايته صعب لكن الأصعب منه هو استمرارية الطريق.

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد"، الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.