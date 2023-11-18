بوتين: "بريكس" ليست كتلة عسكرية لكنها تعمل على تحقيق التفاهم المتبادل بين الدول

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، أن مجموعة "البريكس" ليست كتلة عسكرية ولكنها تخلق الظروف لتحقيق التفاهم المتبادل بين الدول.

وقال بوتين، خلال كلمته في منتدى سان بطرسبرج الثقافي الدولي، إن قبول أعضاء جدد في رابطة البريكس يعد مثالًا على "كيفية وضرورة السعي إلى التوصل إلى تسوية وتحقيقها دون فرض أي وجهة نظر"، بحسب ما أوردته وكالة أنباء"تاس" الروسية.

وأضاف "أن هذه هي المبادئ التنظيمية لمجموعة بريكس"، مُشيرًا إلى أنها ليست كتلة عسكرية ولكنها تخلق الظروف لتحقيق التفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء.

كما شدد الرئيس الروسي على أن "هذا هو الطريق الذي يجب المضي فيه وهذه هي الطريقة التي سنعمل بها، على وجه الخصوص، في إطار مجموعة البريكس التي ستنتقل إلينا رئاستها اعتبارًا من يناير من العام المقبل".

يُشار إلى أن مجموعة "بريكس" هي تكتل دولي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، تأسست عام 2006، في قمة استضافتها مدينة يكاترينبورج الروسية، ومن أهم أهداف هذه المجموعة الدولية زيادة العلاقات الاقتصادية فيما بينها بالعملات الوطنية، بهدف تقليل الاعتماد على الدولار.

وأعلنت المجموعة الساعية لتعزيز نفوذها مؤخرا انضمام كل من إيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من يناير 2024.