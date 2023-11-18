السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمود فوزى: السيسى يتنافس مع إنجازاته وتجربته الرئاسية السابقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أوضح المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي لديه شعبية كبيرة بين الناخبين، ولكن هذا لا يعني أنه لا يواجه منافسة في الانتخابات المقبلة.

 

وقال فوزي، في حواره مع الإعلامي خالد أبوبكر، ببرنامج "كل يوم" على قناة "ON"، إن الرئيس السيسي يتنافس مع مرشحين آخرين، وأيضًا مع إنجازاته وتجربته السابقة في منصبه، وأنه يرفض الدعاية السلبية التي تقول إن الرئيس ناجح ناجح.

 

وأكد فوزي، أن الانتخابات الرئاسية هي فرصة للشعب المصري للدفاع عن الدولة ومقدراتها في ظل التوترات الإقليمية والدولية، كما دعا رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، الناخبين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات لإظهار قوة وإرادة الشعب المصري.

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