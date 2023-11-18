رئيس حملة السيسى يكشف عن تجهيز أضخم قافلة لدعم أهالى غزة (فيديو)

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتضامن مع الشعب الفلسطيني في قضيته المركزية، وتحرص على تقديم كل ما يلزم لمساعدته في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال "فوزي"، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة "أون"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بقضية غزة، ويصفها بأنها "قضية القضايا"، ويتابع شخصيًا كل التطورات المتعلقة بها.

وأشار "فوزي"، إلى أنه يجري التنسيق مع مختلف الجهات والأحزاب والمؤسسات المدنية لإطلاق حملة وطنية لجمع تبرعات ومساعدات لصالح أهل غزة، موضحًا أن الحملة تلقت استجابة كبيرة من المواطنين والمؤسسات، وأنه سيتم إرسال قافلة إنسانية ضخمة تحمل اسم "مصر مع غزة".