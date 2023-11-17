رئيس الحملة الانتخابية للسيسي يتحدث عن دور مصر في القضية الفلسطينية (فيديو)

أكد المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن مصر تتمتع بخصوصية في سياستها الخارجية التي تقوم على الشرف والمبادئ والثوابت، وأنها دولة معتدلة تحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شئونها أو تسمح لأحد بالتدخل في شئونها.

وأشار فوزي، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "كل يوم" على قناة on، إلى أن السياسية الخارجية المصرية شهدت تطورا كبيرا على مدار العشر سنوات الماضية، وأن مصر تلعب دورا إقليميا مهما في المحيط العربي والأفريقي، وأنها تتبع سياسة حسن الجوار والسعي للسلام والعدل، وأنها لا تقبل بالمساس بسيادتها أو مقدراتها.

وتحدث فوزي، عن دور مصر في التعامل مع الأزمة الأخيرة في غزة، وقال إن الدبلوماسية الرئاسية كانت نشطة وحاضرة منذ البداية، وأنها عبرت عن مواقف واضحة ومشرفة وشجاعة، وأنها كانت لها الفضل في ضبط الأوضاع وتوضيح الحقائق، وأنها رفضت الاعتداء على الشعب الفلسطيني واستهداف المدنيين وتصفية القضية الفلسطينية، وأنها رفعت القضية مجددا على الساحة الدولية وطالبت بحل الدولتين.