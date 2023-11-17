الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدير مكتبة الإسكندرية: الرئيس حافظ على حقوق الشعب الفلسطيني وحدود أراضينا

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

أكد الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، أن مصر تستطيع أن تقف وتدعم دائمًا وخير دليل على ذلك الموقف الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم القضية الفلسطينية، وإدانة الحرب الغاشمة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة وحجم التدمير وقتل الاطفال والنساء.

وأضاف خلال  المؤتمر الذي نظمه التحالف الوطني بمكتبة الإسكندرية لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية، أن مواقف مصر الشجاعة المستنيرة تدل على وعي وطني استراتيجي فائق من خلال المحافظة على حقوق الشعب الفلسطيني وتأييده ومساعدته منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، مع المحافظة على الحدود المصرية، ورفض أي تعدي على هذه الحقوق، ورفض تهجير أهل غزة إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه الوقفة التاريخية هي معركة ضمن المعارك التي خاضها الرئيس السيسي.

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مصر صاحبة إرادة حرة ورؤية واضحة للمستقبل

وأشار إلى أنه علينا أن نرفع رأسنا عاليًا ونقول للعالم كله أن مصر تستطيع ولها إرادة حرة ورؤية واضحة للمستقبل ورئيس قوي نحن خلفه وندعمه ومعه في الماضي والحاضر والمستقبل.  

وتحدث النائب إيهاب زكريا عن مساندة مصر للقضية الفلسطينية ودور التحالف الوطني في دعم أهالينا في فلسطين من خلال حملات التبرع بالدعم وتجميع المساعدات الإنسانية من خلال جميع المشاركين في التحالف الوطني والشباب المتطوعين في جميع محافظات مصر.

شارك في المؤتمر المهندس إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الأزهر الشريف ورئيس لجنة الفتوى وأمين عام بيت العائلة فرع الإسكندرية، والأنبا بافلي، رئيس كنائس قطاع شرق الإسكندرية، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية. ولفيف من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقادة المجتمع المدني، وعمداء الكليات، وشباب جامعة الإسكندرية.

مدير مكتبة الاسكندرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الانتخابات الرئاسية التحالف الوطني

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