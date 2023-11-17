الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليس شيكابالا.. حسام عاشور يكشف عن أكثر لاعب أرهقه خلال فترة لعبه

كابيتانو مصر
كابيتانو مصر

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وظهر نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق حسام عاشور، في حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر.

وتحدث حسام عاشور عن كواليس مواجهته مع شيكابالا نجم نادي الزمالك في مباريات القمة، مؤكدًا أنه كان يقوم بمذاكرة تحركاته قبل أي لقاء بينهما، ودائما ما كان ينجح في مراقبته خلال اللقاء.

وكشف حسام عاشور عن أكثر لاعب أرهقه في المباريات، مؤكدا أن محمود عبد الحكيم لاعب النادي المصري السابق من أكثر اللاعبين الذين أرهقوه خلال فترة لعبه، وأيضا عمر جمال نجم نادي الإسماعيلي السابق.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

كابيتانو مصر اون الزمالك

مواد متعلقة

"كابيتانو مصر".. بدء أولى مباريات المربع الذهبي

حسام عاشور ضيف حلقة اليوم في "كابيتانو مصر"

"الكونتينر".. يستعرض مراحل التصنيع داخل مصنع كابسى للدهانات

بدأت برأس مال 50 ألفًا.. "الكونتينر" يسلط الضوء على رحلة كفاح كابسى للدهانات

حزب الجيل: لأول مرة فى التاريخ تقود الأحزاب السياسية المشهد الانتخابى الرئاسى

حزب مصر أكتوبر: العالم سيشاهد صورة مشرفة فى الانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة

حزب الإصلاح والنهضة: مصر زعيمة الأمة العربية ونفخر بقيادة الرئيس السيسى

صحفية "الدستور": عدم صدور بيان لقمة القاهرة إيجابي وكشف ازدواجية الغرب

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية