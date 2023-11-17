ليس شيكابالا.. حسام عاشور يكشف عن أكثر لاعب أرهقه خلال فترة لعبه

بدأت حلقة جديدة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، بعدد من المسابقات والفقرات الترفيهية.

وظهر نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق حسام عاشور، في حلقة اليوم من برنامج كابيتانو مصر.

وتحدث حسام عاشور عن كواليس مواجهته مع شيكابالا نجم نادي الزمالك في مباريات القمة، مؤكدًا أنه كان يقوم بمذاكرة تحركاته قبل أي لقاء بينهما، ودائما ما كان ينجح في مراقبته خلال اللقاء.

وكشف حسام عاشور عن أكثر لاعب أرهقه في المباريات، مؤكدا أن محمود عبد الحكيم لاعب النادي المصري السابق من أكثر اللاعبين الذين أرهقوه خلال فترة لعبه، وأيضا عمر جمال نجم نادي الإسماعيلي السابق.

ويذاع برنامج "كابيتانو مصر"، لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".