الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عمرو درويش يكشف تفاصيل جديدة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

النائب عمرو درويش
النائب عمرو درويش

أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل جديدة لأول مرة عن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، قائلًا: "إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تم مناقشته منذ يومين في لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية واللجنة التشريعية والدستورية، وقد تم بذل مجهود جبار فيه، حيث كانت آخر مناقشة منذ حوالي عام، وتوقف النقاش في القانون لأنه عاد مرة أخرى للحكومة لتعديل بعض الأمور فيه". 

وأضاف النائب عمرو درويش خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن هناك قانون تم إصداره في عام 2019م، وأثر تطبيقه لم يكن على المستوى المأمول، لأن هناك الكثير من المواطنين لم يقدموا، ومواطنون آخرون قدموا في ظل القانون السابق، وتم رفض طلباتها ولم يبت فيها حتى هذه اللحظة، لافتًا إلى أن البرلمان تصدى لهذه المسألة عندما رأينا أن أثر التطبيق كان له مشاكل، وقد تحدثنا مع الحكومة كثيرا وتفهمت مشكورة حتى أصبح لدينا مشروع قانون  سيتم مناقشته يوم الأحد خلال الجلسة العامة، وللمجلس له أن يرتأي إما أن يظل بهذا الشكل أو إجراء تعديلات عليه، ثم بعد ذلك نأخذ مدة لا تتجاوز 3 أشهر حتى تصدر اللائحة التنفيذية للقانون ويتم تطبيقه بشكل كبير.

وأوضح أن اللائحة التنفيذية في القانون السابق كان يضعها وزير الإسكان، أما في التعديل الحالي يضعها وزير الإسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية المحلية.

 

النائب عمرو درويش مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين قانون التصالح مخالفات البناء

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