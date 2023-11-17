شروق جمال: رغم إصابتى بـ"العظم الزجاجى" حققت حلمى بالتحاقى بكلية الإعلام

عبرت شروق جمال، صاحبة الـ23 عامًا، عن سعادتها البالغة بما وصلت له من إنجاز في الحياة رغم إعاقتها البالغة التي منعتها من الحركة منذ الطفولة.

العظم الزجاجي

وأكدت شروق جمال، خلال حوارها لكاميرا برنامج "مصر تستطيع" مع الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنها تخرجت من كلية الإعلام رغم إعاقتها الكاملة في الساق نتيجة إصابتها بمرض العظم الزجاجي، حيث حصلت على مجموع 96٪ في الثانوية العامة رغم حالتها المرضية شديدة الصعوبة.

وتابع: "تم تشخيصي في الطفولة بهذا المرض، وبالرغم من ذلك حرصت على الاجتهاد وتعلمت الكتابة والقراءة على يدي شقيقتي الكبرى نتيحة عدم قدرتي على الذهاب للمدرسة".

التفوق رغم الإعاقة

واستطردت: "كنت من أوائل المحافظة في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتم تكريمي من قِبل المحافظ، كنت أذهب إلى الجامعة في الامتحانات فقط وكانت موظفة من الجامعة تساعدني في الكتابة أثناء الامتحانات".