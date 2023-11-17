الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الحياة اليوم" تشيد بتحقيق "الدستور" كيف أدارت مصر قطاع غزة 19 سنة؟

الإعلامي محمد مصطفى
الإعلامي محمد مصطفى شردي

أشاد الإعلامي محمد مصطفى شردي، بتحقيق جريدة "الدستور" الاستقصائي بعنوان "فلسطين للفلسطينيين"، قائلًا: "إن من يُرد أن يفهم العلاقة المصرية بقطاع غزة منذ بداية القرن الماضي وتطوراتها في كبسولة صحفية سريعة، فعليه أن يقرأ تحقيق جريدة "الدستور" التاريخي، الذي يؤرخ للعلاقة بين غزة ومصر على مدى سنوات بعيدة جدًا، تعود إلى أيام محمد علي".

وأضاف شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن مصر طيلة عمرها، لا تريد أن تتواجد في هذه المنطقة لدرجة أن محمد علي تنازل عن غزة للبريطانيين على اعتبار أن غزة جزء من فلسطين، وبعد معاهدة السلام، عرضت إسرائيل إعادة غزة إلى مصر مرة أخرى، ورفض وقتها الرئيس السادات لأنها تعتبر تابعة لدولة فلسطين. 

وأشار إلى أن جريدة "الدستور" رصدت خلال تحقيقها الاستقصائي، أن إسرائيل تحاول منذ 19 سنة أن تلعب على فكرة أن تدير مصر الأزمة، أو أنهم يأخذون من مصر قطعة أرض لتهجير الشعب الفلسطيني وغيرها من المحاولات، لافتًا إلى أن فلسطين كانت ستصبح سطرًا في كتب التاريخ إذا تم القبول بالمخططات الإسرائيلية ليتم تضييع حقوق شعب بأكمله. 

إسرائيل فلسطين مخططات اسرائيل غزة مصر تحقيق استقصائي جريدة الدستور

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