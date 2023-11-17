عمرو عثمان يطالب بتحويل قصص المتعافين من الإدمان لأعمال درامية

طالب الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بتحويل قصص المتعافين من الإدمان إلى أعمال درامية توعوية، مؤكدا أن الصندوق يستفيد من خبرات المتعافين في تجهيز مراكز العلاج.

وأشار عثمان، في حواره مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" على قناة "CBC"، إلى أن الصندوق استقبل أكثر من 140 ألف مريض إدمان في أول 10 شهور من العام الجاري، ما يدل على التفاعل المجتمعي مع الخدمة المجانية والسرية التي يقدمها الصندوق لمرضى الإدمان.

وأضاف أن حملة طرق الأبواب تعمل بنشاط في الأماكن الأكثر عرضة للخطر، موضحا أن الهدف منها هو إيصال رسالة الدولة المصرية بأنها تهتم بمرضى الإدمان وتسعى لإعادتهم إلى المجتمع.