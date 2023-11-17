الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شاب أصاب طالبة وعامل فى أحد شوارع دار السلام

حبس
حبس

قررت نيابة دار السلام الجزئية حبس شخص تعدى على طالبة وعامل محدثًا بهما إصابات بالغة، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

تعود الواقعة عقب رصد منشور بمقطعي فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمنان استغاثة إحدى السيدات من تعدي شخص على نجلتها محدثًا لها إصابات بالغة.

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة دار السلام من (طالبة، عامل "مصابان بجروح بأماكن  متفرقة بالجسم " مقيمان بدائرة القسم) بتضررهما من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) لقيامه بالتعدي عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما المنوه عنها بسبب خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة دار السلام حبس شخص طالبة وعامل إصابات بالغة فيس بوك

مواد متعلقة

ضربتها بـ سيخ حديدى.. تجديد حبس المتهمة بإنهاء حياة صديقتها فى المطرية

حبس المتهم بإطلاق النار على 3 طلاب فى المقطم

حبس بائعة خردة قتلت سيدة تطالبها بأموالها في المطرية

صدمه عقب سرقة أمواله.. تفاصيل حبس المتهم بصدم شاب بالمقطم

حبس مالك عقار ينقب عن الآثار في منزله بحلوان

الأكثر قراءة

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى على مستوى المحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسى (صور)

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية