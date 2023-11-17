الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حلم التوطين يتحقق.. محاور وأهداف المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لتصنيع السيارات (إنفوجراف)

تصنيع السيارات فى
تصنيع السيارات فى مصر

يرصد الدستور أبرز محاور البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات وأهدافه في السطور التالية.. 

أهدافه

- يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها.

- توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
- يعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية.
- تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات.
 

خبراء: برنامج تصنيع السيارات خطوة جيدة لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للصناعة

 


إطلاق المرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات تتضمن

- وضع عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر 
- تسجيل المصانع وشركات السيارات 
- ربط شركات السيارات مع المصانع
-  تعريف الموديلات وتعريف الطرازات
-  ربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع 
- عقد اجتماعات مع الشركات العالمية  للتأكد من توافق البرنامج  مع أنظمة شركات السيارات العالمية 
- إنشاء منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
-  الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 
-  تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات.

 

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