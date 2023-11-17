حلم التوطين يتحقق.. محاور وأهداف المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لتصنيع السيارات (إنفوجراف)
يرصد الدستور أبرز محاور البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات وأهدافه في السطور التالية..
أهدافه
- يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها.
- توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.
- يعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية.
- تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات.
إطلاق المرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات تتضمن
- وضع عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر
- تسجيل المصانع وشركات السيارات
- ربط شركات السيارات مع المصانع
- تعريف الموديلات وتعريف الطرازات
- ربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع
- عقد اجتماعات مع الشركات العالمية للتأكد من توافق البرنامج مع أنظمة شركات السيارات العالمية
- إنشاء منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.
- الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008
- تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات.