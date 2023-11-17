حلم التوطين يتحقق.. محاور وأهداف المرحلة الأولى للبرنامج الوطني لتصنيع السيارات (إنفوجراف)

يرصد الدستور أبرز محاور البرنامج الوطني المصري لتصنيع السيارات وأهدافه في السطور التالية..

أهدافه

- يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها.

- توفر منظومة مستقرة تتوافق مع جميع الالتزامات الدولية.

- يعتمد البرنامج بالأساس على القطاع الخاص كمحرك لعملية التنمية.

- تقوم الحكومة بتوفير بيئة مواتية لتعزيز ازدهار صناعة السيارات.





إطلاق المرحلة الأولى لميكنة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات تتضمن

- وضع عدد من المحفزات لصناعة السيارات الكهربائية في مصر

- تسجيل المصانع وشركات السيارات

- ربط شركات السيارات مع المصانع

- تعريف الموديلات وتعريف الطرازات

- ربط الموردين المحليين بالطراز محل التصنيع

- عقد اجتماعات مع الشركات العالمية للتأكد من توافق البرنامج مع أنظمة شركات السيارات العالمية

- إنشاء منصة تسجيل البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات.

- الانتهاء من تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008

- تقديم حوافز مالية ضمن برنامج إحلال وتحويل وتمويل شراء المركبات.