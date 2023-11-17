محمد شردى يكشف آخر التطورات فى غزة عقب اقتحام مستشفى الشفاء

كشف الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن آخر التطورات في غزة عقب اقتحام مستشفى الشفاء، قائلًا: "عندما دخلت قوات الاحتلال وفشلت في إثبات وجود أي قيادات لحماس أو غرف لحماس في مستشفى الشفاء، فإن التحركات الإسرائيلية ستكون أكثر ضراوة وقسوة في الأيام التالية لذلك".

وأضاف الإعلامي محمد مصطفى شردي خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن اليوم قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقتل أكثر من 80 شهيدًا في قطاع غزة بسبب القصف، من ضمنها عمارة كاملة تهدمت على المواطنين، كما أنهم ضربوا مدرسة كان يلجأ إليها المواطنون، معقبًا: "في أي حرب في الدنيا والحيوانات نفسها تعي ذلك، لا يتم ضرب المدارس ولا المستشفيات ولا أي مؤسسة أو مبنى للغذاء من أجل المواطنين، لأن المدني ليست له علاقة بهذه الحرب، لكن إسرائيل لا تلتزم بكل هذه القوانين على الإطلاق ولا يهمها ما يحدث على مستوى العالم".

محاكمة نتنياهو

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى ابن سيناء، ودخلت وأجبرت طواقم الأطباء على الخروج من المستشفى في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، وطبقت الحصار على المستشفى، وليس فقط ذلك، بل إنها دمرت ثلاثة أبنية أخرى تابعة لمستشفى الشفاء في غزة، معقبًا: "الكلام الذي قاله الأطباء عما ارتكبه الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى الشفاء هي جريمة من جرائم الحرب التي سوف تسجل عليه، وفي يوم من الأيام سيحاكم نتنياهو وقياداته أمام المحكمة الجنائية الدولية على ما يتم ارتكابه في غزة أمام العالم اليوم، وذلك لأن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم".