الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد المؤتمر السنوي لمسئولي الإيدز لعام 2023

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في المؤتمر السنوي لمسئولي الإيدز لعام ٢٠٢٣ الذي يقام تحت إشراف قطاع الرعاية العلاجية الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الرعاية العلاجية وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز.

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جاء ذلك بحضور الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد د.جهاد رمضان مسئول البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بالمحافظة ووكلاء وزارة الصحة بمختلف محافظات الجمهورية ومسئولي الإيدز بمختلف محافظات الجمهورية.

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وذلك في إطار متابعة بروتوكولات العلاج المحدثة والحد من انتشار عدوى الإيدز بحلول عام 2030 بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ويساهم في تغطية خدمات علاج مرض الإيدز في كافة محافظات الجمهورية.

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وناقش المؤتمر متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة مرض نقص المناعة البشري وآليات التنفيذ لمكافحة مرض الإيدز للوصول إلى مجتمع خالٍ من «الوصم» عن طريق الرفض الكامل لتهميش المتعايشين مع الإيدز وعزلهم مجتمعيا، وأن العالم يستهدف القضاء على مرض نقص المناعة البشرية الإيدز، بحلول عام 2030، مشيرين إلى أن مصر تعد من أوليات الدول التي اهتمت بهذا الشأن بإنشاء البرنامج الوطني لمكافحة مرض الإيدز.

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محافظة بورسعيد الامم المتحدة بورسعيد وزير الصحة الغضبان

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