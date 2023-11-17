أبوالليف يطرح الإعلان الترويجى لأغنية "الدنيا بنك" (فيديو)

طرح المطرب نادر أبوالليف الإعلان الترويجي لأحدث أعماله الغنائية "الدنيا بنك" عبر حسابه على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، قبل أيام من طرحها للجمهور.

وتحمل أغنية "الدنيا بنك" للمطرب أبوالليف، الطابع الدرامي وتعاون فيها مع كل من الشاعر محمود شوقي والملحنة رنا طارق، والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.

آخر أعمال أبوالليف الفنية

وطرح مؤخرًا المطرب أبوالليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رامي المصري وطبلة أحمد عيادي وجيتار مصطفى أصلان.

كما عرض مؤخرًا الفنان نادر أبوالليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، والفنان محمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.