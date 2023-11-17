الجمعة 17 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أبوالليف يطرح الإعلان الترويجى لأغنية "الدنيا بنك" (فيديو)

أبو الليف
أبو الليف

طرح المطرب نادر أبوالليف الإعلان الترويجي لأحدث أعماله الغنائية "الدنيا بنك" عبر حسابه على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، قبل أيام من طرحها للجمهور.

وتحمل أغنية "الدنيا بنك" للمطرب أبوالليف، الطابع الدرامي وتعاون فيها مع كل من الشاعر محمود شوقي والملحنة رنا طارق، والموزع الموسيقي أسامة عبدالهادي.

 

آخر أعمال أبوالليف الفنية

وطرح مؤخرًا المطرب أبوالليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد علي وألحان وتوزيع رامي المصري وطبلة أحمد عيادي وجيتار مصطفى أصلان.

كما عرض مؤخرًا الفنان نادر أبوالليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبدالمنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبري عبدالمنعم، والفنان محمد عبدالجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

أبو الليف المطرب نادر أبو الليف ادر أبو الليف الدنيا بنك يوتيوب أغنية “االدنيا بنك” الراجل الحنين رزق

مواد متعلقة

طبيب شرعي في السر.. قصة مسلسل "زينهم" قبل عرضه على WATCH IT وقناة ON

بصورة من "حب أحلى من حب".. رانيا محمود ياسين تستعيد ذكريات والدها

الخميس.. فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية تُحيي حفلًا على مسرح سيد درويش

الصور الأولى من حفل زفاف المؤلف هانى سرحان والفنانة بسمة داود

غدًا.. حلقة جديدة من برنامج "مساء dmc" للإعلامية إيمان الحصرى

"صوت مصر".. أنغام تطلق أغنية "حلفونا" دعمًا للدولة المصرية (فيديو)

عقد زواج عبد الحليم والسندريلا يُثير أزمة.. وأسرة العندليب تلجأ للقضاء

خلال ساعات.. إعلان فيلم "بلوموندو" يتجاوز المليون مشاهدة (فيديو)

الأكثر قراءة

تقدير موقف.. كيف تتعامل إسرائيل مع «غزة ما بعد الحرب»؟

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

مؤتمرات جماهيرية حاشدة فى مختلف المحافظات لدعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية 2024

اقتصاديون ومصرفيون: قرار "المركزي" برفع حدود السحب يؤدي لزيادة القوة الشرائية

مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

خبراء اقتصاديون: رفع حدود السحب اليومية والشهرية يعزز القوة الشرائية للمواطنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

تحيا فنزويلا.. تحيا فلسطين

محمد عبدالعزيز

أبشركم.. ضمير العالم يستيقظ

سلمان إسماعيل

عودة عبداللطيف المناوي من «كوكب الزوحليقة»

صفاء النجار

هرموبولس الجديدة.. العودة للجذور من أجل الحاضر والمستقبل «3-3»

أشرف عبدالشافي

ماذا نحن فاعلون مع وجيه غالى.. يا غالى؟!.. من الأرشيف السرى للتطبيع

أحمد بهاء الدين شعبان

النتائج الاقتصادية لحرب الإبادة الصهيونية

سارة شريف

لا يوجد صاروخ مضاد لـ«الأيديولوجيا»

ماجد حبته

متى تبدأ الهدنات؟!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: سنوافق على وقف لإطلاق النار بغزة فى هذه الحالة

عنف واعتداءات وإطلاق نار.. الاحتلال الإسرائيلى ينتقم من أهالى مدن الضفة الغربية

"نفاد الوقود" ينهى حياة أغلب المرضى بالعناية المركزة فى مستشفى الشفاء بغزة