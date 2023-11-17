نائب بالبرلمان الأيرلندى: يجب إحالة ما يحدث فى قطاع غزة لـ"الجنائية الدولية"

قال باول ميرفي، نائب بالبرلمان الأيرلندي، إنه لابد من تكرار دعواتنا لمحاسبة المسئولين عن جرائم الحرب في قطاع غزة والإبادة الجماعية التي تحدث هناك.

وأشار نائب بالبرلمان الأيرلندي، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم إسرائيل وتشجع سياسة الفصل العنصري والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

وأضاف ميرفي أنه يجب إحالة ما يحدث في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بشأن ما يحدث في الفلسطينيين بقطاع غزة، والمجازر التي ارتكبها الإحتلال الإسرائيلي.

ونوه ميرفي بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب بشكل علني في غزة وتمنع إدخال الطعام والوقود إلى القطاع، مضيفًا بأن ما يحدث في غزة كارثة إنسانية بما تحمله الكلمة.