دانا أبو شمسية: القبة الحديدية فشلت أكثر من مرة في التصدي للرشقات الصاروخية

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إن تل أبيب يدوي فيها صفارات الإنذار بشكل كبير، بسبب رشقات صاروخية من قبل الفصائل الفلسطينية.

وأشارت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أنه منذ قليل، سمع دوي إنفجار بتل أبيب، بسبب تصدى القبة الحديدة لعدد من الرشقات الصاروخية، أو فشلها في التصدي لها.

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن صفارات الإنذار مستمرة في المستوطنات القريبة من منطقة جنوب غزة، مؤكدة أن القبة الحديدية فشلت أكثر من مرة في التصدي للرشقات الصاروخية.