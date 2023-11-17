الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي يوضح كيفية التعامل السليم مع الزوج المدمن

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إنه في حالة شكوى الزوجة من زوجها طوال الوقت؛ بسبب بعده عن الدين وتعمده لإحداث أزمات أسرية داخل المنزل مع ذويه وأبنائه، فضلًا عن قسمه وتهديده المتواصل بالطلاق للزوجة، فهذا يعتبر زوجًا مدمنًا.
وأوضح موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص المدمن هو مريض يحتاج إلى العلاج المناسب، وذلك من خلال الحصول على تحليل البول الخاص به دون علمه نهائيًا، وعرضه على أحد المعامل المتخصصة في تحليله.
وأضاف موافي: "شخصية مثل هذا الزوج مغيب وغير واعٍ، وليس مدركًا بمعنى كلمة الزواج".

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