السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

هاجر حمدى تستجوب كارم محمود فى لقاء صحفى.. ما القصة؟

هاجر حمدي
هاجر حمدي

تعد الفنانة هاجر حمدي، واحدة من أبرز الوجوه الفنية على شاشة السينما المصرية منذ أربعينيات وحتي ستينيات القرن العشرين.

 

 هاجر حمدي تستجوب كارم محمود في لقاء صحفي 

ورغم أن الفنانة هاجر حمدي، من أشهر الراقصات في عالم الرقص الشرقي؛ إلا أنها أيضا قدمت مجموعة كبيرة من الأفلام السينمائية الشهيرة، نذكر من بينها: “المعلم بلبل، شباك حبيبي، خبر أبيض، جواهر، الصيت ولا الغني، بنت المعلم، غني حرب وغيرها الكثير”.

 

وفي عددها الثالث، أوفدت مجلة “ستديو مصر”، الفنانة هاجر حمدي، كمندوبة صحفية عنها لإجراء مقابلة لصالح المجلة مع المطرب الفنان كارم محمود.

في البداية تسأل هاجر حمدي:  “اسمك الحقيقي كارم محمود”، فيرد الأخير: “أومال اسم مزيف؟!”. فتستطرد:  م"تزعلش يا سي كارم دي الصحافة اللي بتسأل مش أنا، عمرك كام سنة؟". فيجيبها: “أيوة صحيح، الأسئلة المحرجة دي تبقي أسئلة صحفية، عمري 27 سنة”.

وتعود هاجر حمدي لتسأله: “ومغالط ربنا في كام سنة؟”، فيقول كارم: “في سنة واحدة وحياتك، يعني عمري 28 سنة”. وتسأله هاجر عن حالته الاجتماعية فيقول: “متجوز ومخلف كمان”.

 

وتستمر هاجر حمدي، في مقابلتها الصحفية مع كارم محمود، وتسأله: “هل تعتقد أن القلب يتسع لأكثر من واحد؟”، فيجيب: “طبعا لأ، القلب له واحد بس”.

 

وإلى جزء من الحوار:

هاجر حمدي: كلام فارغ، قلوب الرجالة زي اللوكاندات تتسع لألف واحد.

كارم: وقلوب الستات؟

هاجر حمدي: لواحد بس، لواحد بس وحياتك يا خويا

كارم محمود: صادقة من غير ما تحلفي

هاجر حمدي: تقدر توصف الحب في كلميتن؟

كارم محمود بعد تفكير: الحب تأديب وتهذيب وإصلاح

هاجر حمدي: طيب تقدر توصف الفقر في كلمتين برضة؟

كارم:  أنا نسيته من زمان، معرفوش دلوقتي وأرجو أن لا أعود إلي معرفته لأن دمه تقيل قوي. 

هاجر: بلاش تهرب من الأجابة، لازم توصف الفقر؟

كارم: مفيش أحسن من اللي قاله سيدنا علي ابن أبي طالب "لو كان الفقر رجلا لقتلته".

هاجر حمدي: هل صحيح إنك راح تنتج أفلام لحساب؟

كارم: هو أنا مجنون أعمل منتج في الأيام دي؟

هاجر: من هو أحب مطرب إلي قلبك؟

كارم: عبد الوهاب طبعا

هاجر: ومن هو أعظم ممثل في مصر؟

كارم محمود: يوسف وهبي

هاجر حمدي: ومن مثلك الأعلى في الملحنين؟

كارم: المرحوم سيد درويش

لو قمت بدور روميو علي الشاشة فمن تختارها من الفنانات المصريات لتمثيل دور جولييت؟

 كارم: هدي سلطان لأن صوتها كويس وشكلها جميل

هاجر حمدي: ما هي هوايتك في أوقات فراغك؟

 كارم: الرد علي خطابات المعجبين. 

هاجر: وخطابات المعجبات بتعمل فيها أيه؟

 كارم: زوجتي هي التي تتولي الرد عليهن

هاجر حمدي: ما هي أمنيتك في الحياة؟

كارم: أن تعفيني الآن من الإجابة عل  الأسئلة دي اللي تودي في داهية

 

وتختتم هاجر حمدي، مقابلتها الصحفية مع المطرب كارم محمود وتطلب منه أن يغني أحد ألحان سيد درويش، فيمسك الأخير بالعود ويغني أغنية سيد درويش الشهيرة “علي قد الليل ما يطول”، وعندما يفرغ من الغناء تحييه هاجر حمدي: "يا سلام يا كارم أنت صحيح مطرب كويس". 

هاجر حمدي المطرب كارم محمود مجلة ستديو مصر فيلم جواهر فيلم المعلم بلبل فيلم غني حرب

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