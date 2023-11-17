الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نائب بالبرلمان الأيرلندى لـ"القاهرة الإخبارية": هناك مطالبات بطرد السفير الإسرائيلى

نائب بالبرلمان الأيرلندي
نائب بالبرلمان الأيرلندي

قال باول ميرفي، نائب بالبرلمان الأيرلندي، أن الحكومة الأيرلندية، انتهجت نهجًا حاسمًا تجاه إسرائيل، على عكس الدول الغربية، حيث تستجيب لما طلبه المتظاهرون في الشارع الأيرلندي.

وأضاف نائب بالبرلمان الأيرلندي، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، أن المعارضة في البرلمان طالبت بطرد السفير الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن الدعم للقضية الفلسطينية ما زال موجود في أيرلندا.

وأشار ميرفي، إلى أنه يجب أن نفصل بين الحكومات الأوروبية وشعوبها، حيث نجد يوميًا في الشارع الأوروبي الكثير من المسيرات والمظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني.

ونوه ميرفي، بأن كل أعضاء البرلمان في أيرلندا، يطالبون بطرد سفير دولة الاحتلال، بالإضافة إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، حيث إننا كمعارضة في البرلمان لدينا قرارات سيتم رفعها للحكومة من اجل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

وعن تعامل الحكومة الأيرلندية مع هذه المطالبات، قال ميرفي، إنها تتعامل بإيجابية، فهم أعلنوا عن أنهم ضد إسرائيل فيما يحدث بقطاع غزة، مشيرًا إلى أن مسئولين في الحكومة الأيرلندية أكدوا أن طرد السفير لا بد أن يدرس جيدًا.

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