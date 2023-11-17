الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل «القاهرة الإخبارية»: دخول شاحنة وقود إلى غزة

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

أكد مراسل القاهرة الإخبارية مصطفى عبدالفتاح، من أمام معبر رفح، أنه تم بدء دخول شاحنات الوقود من المعبر، لتفريغ الحمولة في الجانب الفلسطيني.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، أنه تم استقبال اليوم، حوالي 600 شخص من مزدوجي الجنسية، إلى الجانب المصري، حيث تستمر الجهود لحل الأزمة لهم.

وأشار عبدالفتاح، إلى أنه قد وصل حوالي 45 شخصًا من مصابي قطاع غزة إلى مصر، من أجل تلقي العلاج، حيث كان في استقبالهم سيارات الإسعاف، من رصد حالاتهم وتوجيه الخدمات الطبية اللازمة والدعم النفسي لهم.

ونوه، بأنه تم تفريغ 10 شاحنات محملة بالأدوية والأغذية في قطاع غزة، مؤكدًا أن الجهود المكثفة للقيادة المصرية، ساهمت في إدخال عدد كبير من الشاحنات للقطاع.

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