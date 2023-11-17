المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال يوضح دور الدولة في دعم وتعزيز المنتج المحلي

قال منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن السوق المصري سوق مفتوح، مشيرًا إلى أن المنتج المحلي أصبح منافسًا قويًا للكثير من المنتجات في السوق المحلي.

وأضاف المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" والمذاع على فضائية dmc، أن الدولة ساهمت في تعزيز المنتج المحلي وتوافره بشكل كبير في السوق.

وأشار عبد الغني، إلى أن الدولة لديها استراتيجية واضحة ومحددة من أجل التوسع ودعم الصناعة المحلية، بالإضافة إلى تطوير الصناعة وإحلال المنتج المحلي.

ونوه المتحدث باسم وزارة قطاع الأعمال العام، أن الدولة ساهمت في تطوير عدد من المصانع، بالإضافة إلى إنشاء مدن صناعية من الصفر من أجل دعم وتواجد المنتج المحلي.