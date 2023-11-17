الأحد.. البنك المركزى يطرح أذون خزانة بـ 47.5 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري، يوم الأحد 19 نوفمبر 2023، أذون خزانة بقيمة 47.5 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.

23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا

يطرح البنك المركزي الأذون على عطاءين بآجال مختلفة، الأول بقيمة 23 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 24.5 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.



ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 23 مليارا في 20-2-2024، واستحقاق طرح الـ 24.5 مليار جنيه في 20-8-2024.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ 4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

مسئولو الطرح

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023 /2024.