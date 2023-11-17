تفصلنا عنه أيام.. نصائح عليك اتباعها قبل شراء الملابس الشتوية

يجب اختيار ملابس موسم الشتاء بعناية حتى نشعر بالدفء، خاصة خلال الفترات التي يكون فيها البرد قارسًا، ويعتبر الكثيرون موسم الشتاء فصل الأناقة، والملابس الفخمة، والتي عادة ما تكون باهظة الثمن.

وتعتبر النساء، الأكثر اهتمامًا بشراء ملابس الشتاء، قبل بدء الموسم على اعتباره موسم الأناقة بالنسبة لهم.

اختيار ملابس الشتاء

يجب أولًا عدم التخلص من الملابس القديمة، والتي تعود لتصبح موضة من جديد، حتى بعد مرور سنوات، بما يضمن وجود تنوع في الأذواق داخل خزانة الملابس.

كما يجب الحرص على عدم تكرار الألوان والموديلات، حتى لا نشعر بالملل، وقد يساعد في ذلك عمل جولة في المحلات قبل اتخاذ قرار الشراء، للتعرف على الموضة والأسعار.

والحرص على أن يكون قياس الملابس أكبر من القياس الفعلي، والتركيز على شراء المعاطف والجواكت التي تمنع وصول البرد إلى الجسم، والملابس الصوفية أيضًا التي تحقق درجات عالية من الدفء.

ملابس ضرورية خلال فصل الشتاء

هناك بعض القطع التي لا غنى عنها خلال فصل الشتاء، ومنها الكوفية والشال والمعطف، والجينز، والأحذية الجلد، والجوارب العالية للتدفئة.

الملابس الشتوية للأطفال

ينصح بضرورة شراء البيجامات والجواكت الشتوية الثقية التي تحمي الأطفال من نزلات البرد خلال فصل الشتاء، وكذلك الجوارب الصوف والفراء، وملابس داخلية للتدفئة.

توقيت الشراء

يعتبر اختيار توقيت شراء الملابس الشتوية أهم خطوة، حيث يجب الشراء في أوقات التخفيضات بسبب ارتفاع اسعار الملابس الشتوية، في بداية الموسم وفي منتصفه، أما حين تبدأ التخفيضات تبدأ الأسعار في الانخفاض بشكل تدريجي، مع الحرص على عدم تكرار الألوان والموديلات، وعدم الشراء من مكان واحد فقط، دون االاطلاع على ما تعرضه بقية الأماكن من أشكال والوان للملابس الشتوية على اختلاف أنواعها.