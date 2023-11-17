مارتن جريفيث: نحتاج إلى 1.2 مليار دولار لدعم المساعدات فى غزة

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، أن استمرار النزاع في غزة قد يؤدي إلى نتائج كارثية بالمنطقة ككل.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، خلال كلمته بمجلس الأمن، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج إلى 1.2 مليار دولار لدعم المساعدات في غزة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إلى أن الوضع في فلسطين مقلق ويعتبر من أسوأ الحروب التي نشاهدها، مضيفًا أننا نحتاج إلى هدنة في غزة وإفراج غير مشروط للمحتجزين.