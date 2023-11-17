الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مارتن جريفيث: نحتاج إلى 1.2 مليار دولار لدعم المساعدات فى غزة

مارتن جريفيث
مارتن جريفيث

أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، أن استمرار النزاع في غزة قد يؤدي إلى نتائج كارثية بالمنطقة ككل.

وأضاف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، خلال كلمته بمجلس الأمن، والتي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا نحتاج إلى 1.2 مليار دولار لدعم المساعدات في غزة.

وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية، إلى أن الوضع في فلسطين مقلق ويعتبر من أسوأ الحروب التي نشاهدها، مضيفًا أننا نحتاج إلى هدنة في غزة وإفراج غير مشروط للمحتجزين.

مارتن جريفيث غزة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية جريفيث القاهرة الإخبارية

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