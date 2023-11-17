حزب الإصلاح والنهضة: مصر زعيمة الأمة العربية ونفخر بقيادة الرئيس السيسى

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع استمرار حملة المرشحين في الدعاية الانتخابية.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، إن مصر زعيمة الأمة العربية ويجب أن يفخر الشعب المصري بقائدهم الرئيس السيسي.

وأضاف أن الانتخابات الرئاسية تتم في مشهد بالغ التعقيد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، موضحًا أن هناك عالمًا جديدًا يتشكل من حولنا بتحالفات ذات شكل مختلف وتطورات إقليمية معينة.

وأشار إلى أن ذلك يعطي إشارات للداخل المصري أن هناك مؤامرات تحاك للدولة المصرية، وأن هناك تهديدًا للأمن القومي المصري، وتغيرات في القضية الفلسطينية.