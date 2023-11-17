الجمعة 17 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث فى الشئون الإسرائيلية: إسرائيل مهزومة اقتصاديًا واجتماعيًا

أمير مخول باحث في
أمير مخول باحث في الشؤون الإسرائيلية

قال أمير مخول، باحث في الشئون الإسرائيلية، من حيفا، إن حكومة نتنياهو أصبحت في مأزق بسبب ما يجري واستمرار القادة الإسرائيلين في هذه الحرب.

وأضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو كل ما يشغل بالها منذ السابع من أكتوبر إعادة هيبتها التي كسرتها المقاومة، والبحث عن أي انتصار في غزة.

وأشار مخول إلى أن سماح إسرائيل بدخول نسبة من الوقود هو الخوف من الأوبئة التي يمكن أن تنتشر بسبب الوضع الصحي المتردي في قطاع غزة.

ونوه الباحث في الشئون الإسرائيلية بأن إسرائيل مهزومة اقتصاديًا واجتماعيًا، حيث انهار الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير، فضلًا عن المظاهرات اليومية لأهالي المحتجزين الإسرائيلين أمام منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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