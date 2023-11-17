الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحرير 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، وتمكنت فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط (236) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (20846) مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت الحملات فى مجال فحص السائقين عن فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

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تنفيذ 58 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة في حملات أمنية مكبرة

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

وزارة الداخلية دراجة نارية مخالفة المخالفات المرورية مجال فحص السائقين سائقي السيارات الطرق السريعة تعاطيهم المواد المخدرة

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