تحرير 20 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، وتمكنت فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة عن ضبط (236) دراجة نارية مخالفة، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (20846) مخالفة مرورية متنوعة.

كما نجحت الحملات فى مجال فحص السائقين عن فحص (55) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (7) منهم.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.