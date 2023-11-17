رئيس الوزراء الفلسطينى: 1500 شخص فى غزة مازالوا تحت الأنقاض

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن ما يحدث في غزة انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني، لافتًا إلى أن 1500 في غزة مازالوا تحت الأنقاض.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن غزة تعيش في ظلام دامس بعد انقطاع الكهرباء، كما أن إسرائيل لا تسمح بإدخال الوقود إلى مستشفيات غزة.

اشتية يطالب بوقف فوري لإطلاق النار

وأردف: "نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتوفير الغذاء في غزة، كما يجب إيقاف انتهاكات إسرائيل في الضفة الغربية".

وكان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال إن الحرب على غزة هي نتيجة إخفاق شامل من المجتمع المدني بأكمله، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع ثمن هذه الحرب.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الفلسطيني نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" أن هذه الدائرة البشعة من العنف لا يمكن إنهاؤها إلا بحلول سياسية.