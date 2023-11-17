كيف تنجح مصر في جذب 30 مليون سائح؟.. خبراء يُجيبون

يرصد “الدستور” في التقرير التالي أبرز المقترحات من أجل زيادة العائد من الإيرادات في قطاع السياحة المصري في إطار العمل علي توفير عملة صعبة وتحقيق توجه الدولة لجذب 30 مليون سائح.

التسويق والإعلان

في هذا السياق، قال سامح سعد، مستشار وزير السياحة السابق، إنه يجب على مصر تعزيز السياحة من خلال حملات تسويق قوية وفعالة على المستوى الوطني والدولي. يمكن استخدام وسائل الإعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي للترويج للمعالم السياحية والثقافة المصرية.

تطوير البنية التحتية السياحية

وأضاف الخبير السياحي، أنه يجب على الحكومة الاستثمار في تطوير البنية التحتية السياحية، بما في ذلك الفنادق والمطاعم ووسائل النقل والمرافق السياحية الأخرى. يجب أن تكون هذه المرافق عالية الجودة وتلبي احتياجات وتوقعات السياح.

توفير تجارب سياحية متنوعة

وأكد أنه يجب على مصر الاستفادة من تنوعها الثقافي والتاريخي والطبيعي لتوفير تجارب سياحية متنوعة. يمكن تنظيم رحلات سياحية لزيارة المعابده والأهرامات الشهيرة، ورحلات الغوص في البحر الأحمر، والسفرواحتساب الثقافة المصرية الغنية.

تسهيل الإجراءات السياحية

فيما قال الخبير السياحي وائل حبيب، إنه يجب على الحكومة تسهيل الإجراءات السياحية وتبسيطها لجذب المزيد من السياح.

وأضاف أنه يجب تعزيز التعاون الدولي في مجال السياحة من خلال إقامة شراكات مع وكالات السفر الدولية والشركات السياحية الأخرى. يمكن تنظيم برامج تبادل ثقافي وسياحي مع الدول الأخرى لزيادة الوعي بالثقافة المصرية وجذب المزيد من السياح.

التركيز على السياحة المستدامة

وأكد أنه يجب على مصر العمل على تطوير السياحة المستدامة التي تحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية للبلاد. يمكن تعزيز السياحة البيئية والسياحة الثقافية والترويج للسياحة الريفية والمجتمعية لتعزيز التنمية المستدامة.

التدريب وتطوير الموارد البشرية

وأوضح أنه يجب أن تستثمر مصر في تطوير الموارد البشرية في صناعة السياحة، بما في ذلك توفير التدريب والتعليم المهني للعاملين في القطاع السياحي. يمكن تحسين جودة الخدمات السياحية وتقديم تجارب إيجابية للسياح من خلال تأهيل الكوادر البشرية.

الترويج للسياحة الدينية

فيما قال الخبير السياحي أحمد البكري، أنه تعتبر مصر وجهة مهمة للسياحة الدينية، حيث تضم العديد من المعابد والكنائس والمساجد التاريخية. وأضاف أنه يجب على الحكومة الترويج لهذه الجوانب وتنظيم رحلات دينية موجهة للسياح الذين يبحثون عن الخبرات الروحية والثقافية.