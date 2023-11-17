الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية (صور)

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعي

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية عقب أداء صلاة الجمعة بالمسجد، معربا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم، ورافقه خلالها محمد حمدون رئيس مجلس إدارة المصنع، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وأحمد زغلف رئيس حي الجنوب.

محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية 

والتقى محافظ بورسعيد، عقب أداء صلاة الجمعة بالعاملين بالمصنع، وتفقد الأقسام الجاري العمل بها، مشيرا إلى أن بورسعيد تشهد لأول مرة هذا النوع من الصناعات، والتي تأتى ضمن الطفرة المحدثة بالمنطقة الصناعية ووجود كيانات عملاقة ساهمت في تحقيق أعلى مستوى اقتصادي بالمنطقة،لافتا أن مصنع الغازات صرح صناعي جديد يقام على مساحة 10000 م٢، لدعم القطاع الطبي والصناعي بالمحافظة. مؤكدا على أهمية الإسراع في معدلات العمل لسرعة تشغيل المصنع وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء بورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن المصنع سيساهم في الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية وصناعة الورق والمنسوجات وعدد من الصناعات الغذائية والدوائية، ويضاف إلى ذلك، أهمية منتجات المصنع من غازات النيتروجين والأرجون اللازمين للعديد من العمليات الإنتاجية وخاصة فى الاستخدامات الصناعية بشركات المنتجات البترولية، مؤكدا أن مصنع إنتاج الغازات سيضخ إنتاجه من الأكسجين الطبى اللازم للمستشفيات والمراكز الطبية ويدعم العديد من المشروعات الإنتاجية.

محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
محافظ بورسعيد يفتتح مسجد مصنع إنتاج الغازات بالمنطقة الصناعية
مصنع إنتاج الغازات الطبية والصناعية جنوب بورسعيد أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بورسعيد

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