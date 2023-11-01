الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عمال مصر يلتقي محافظ بورسعيد لحل مشاكل الإتحاد المحلي

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمكتبه اليوم محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، هشام فاروق محمد المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الادارية والاجتماعية، عبد المنعم ابراهيم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والاخشاب، وذلك لبحث وحل المشاكل الخاصة بالإتحاد المحلي لعمال بورسعيد.

 

وأعرب اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن ترحيبه  سعادته بهذه الزيارة،وأكد أن الدولة تسعى جاهدة للارتقاء بجموع العاملين ووضع حلول عاجلة لمتطلباتهم.


واضاف أن مؤشر التنمية الرئيسي هو الإهتمام بحقوق العمال وتطويرهم ورفع مستواهم المهني لأنهم يمثلون الركيزة الأساسية للعمل والإنتاج والتنمية الإقتصادية المنشودة.

 

واشاد محمد جبران، بالتنمية التى تشهدها محافظ بور سعيد، وبذل الجهد لتحقيق أهداف وطموحات عمال بور سعيد وتحقيق مزيدًا من الاستقرار والتقدم.


وتناول اللقاء مناقشة بعض الأمور الهامة التي تخص العمال وحل المشاكل الخاصة بالإتحاد المحلي لعمال بورسعيد


ووجه رئيس اتحاد عمال مصر، الشكر لمحافظ بورسعيد على حسن الاستقبال، ودعمه المتواصل لعمال بورسعيد، معربا عن فخره بما وصلت له محافظة بورسعيد من تنمية حقيقية في كافة المجالات، انعكست على الخدمات المقدمة للمواطن، وارتقت بمستوى المعيشة.

 

وأكد محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن الاصطفاف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مطلب شعبي وعمالي، مطالبا المرأة العاملة بضرورة الحشد للنزول بكثافة في وانتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي رئيسا للبلاد.

وطالب جبران، بزيادة جرعات الوعي بكل مواقع الإنتاج على مستوى المحافظات بإنجازات الدولة على كل المستويات في الجمهورية الجديدة، موجها التهنئة لمحافظة السويس بمناسبة العيد القومي.

كما بعث هشام فاروق المهيري المشرف العام على سكرتارية المرأة والطفل، ونائب رئيس اتحاد العمال رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية.

 

"رئيس اتحاد العمال" يكشف موعد تطبيق زيادة الأجور للعاملين

عادل الغضبان محافظ بورسعيد محمد جبران عمال مصر محمد المهيري عبد المنعم إبراهيم

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